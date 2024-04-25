شكرا لقرائتكم 5 حالات تستوجب الالتزام بأقصى الجانب الأيمن من الطريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت الإدارة العامة للمرور، أنه يجب على قائد المركبة الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق في حالات محددة.

الالتزام بأقصى الجانب الأيمن من الطريق

وأوضح المرور السعودي، عبر حسابه في منصة إكس : على قائد المركبة التزام أقصى الجانب الأيمن من الطريق في الحالات التالية:

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