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5 حالات تستوجب الالتزام بأقصى الجانب الأيمن من الطريق

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شكرا لقرائتكم 5 حالات تستوجب الالتزام بأقصى الجانب الأيمن من الطريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت الإدارة العامة للمرور، أنه يجب على قائد المركبة الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق في حالات محددة.

الالتزام بأقصى الجانب الأيمن من الطريق

وأوضح المرور السعودي، عبر حسابه في منصة إكس : على قائد المركبة التزام أقصى الجانب الأيمن من الطريق في الحالات التالية:

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– في حالة الانعطاف إلى طريق آخر على اليمين

– إذا كان هناك منتفع آخر سيتجاوزه

– إذا كانت سرعة السيارة أقل من السرعة القصوى المسموح بها

– عندما تكون الرؤية غير واضحة

– في حالة قدوم مركبة أخرى من الاتجاه المعاكس

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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