شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مخالفين لصيدهما دون ترخيص بمحمية الأمير محمد بن سلمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي بأن الدوريات الميدانية للقوات وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، تمكنت من القبض على مواطنين وهما: بدر عبدالله الخميس، ومساعد عبدالرحمن الخميس، لارتكابهما مخالفة الصيد دون ترخيص، وبحوزتهما بندقيتين شوزن، و179 ذخيرة شوزن حية.

وجرى ايقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى الجهة المختصة.

عقوبة الصيد دون ترخيص

وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة، ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية.



ولفتت إلى عقوبة استخدام بنادق الرش الشوزن، فالصيد دون ترخيص غرامة 100 ألف ريال، وعقوبة الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد فيها غرامة 5000 ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10 ريال.

الإبلاغ عن المخالفين

وأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.