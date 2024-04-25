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أمطار خفيفة على أجزاء من الرياض.. الأماكن والمواعيد

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة على أجزاء من منطقة الرياض غدًا الجمعة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
وتستمر الأمطار حتى الساعة 5 صباحًا على السليل ووادي الدواسر.
بينما تبدأ الساعة 1 ظهرًا وتستمر حتى 11 مساء على الدوادمي والرين والقويعية وعفيف.
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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