شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الرياض تبدأ إعادة تدوير الأسفلت وفق أحدث التقنيات العالمية والان نبدء بالتفاصيل

متابعة التطورات والتحديثات

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تطوير الأدلة التصميمية

الدمام - شريف احمد - بدأت أمانة منطقة الرياض في إعادة تدوير الأسفلت وفق أحدث التقنيات العالمية، بهدف رفع جودة، كفاءة الطرق، التنقل الآمن في المدينة، وبما يعزز كفاءة الإنفاق، وتتيح التقنية الكشط وإعادة التدوير في الموقع نفسه، دون الحاجة إلى نقل الأسفلت لمعالجته في موقع آخر، ما يسهل العملية، ويسهم في سرعة الإنجاز.وتُعزز التقنية التي تستخدمها الأمانة خفض الطاقة المستخدمة والانبعاثات، وتُقلل من استخدام الموارد الطبيعية، وخفض تكاليف الصيانة، والإسهام في الحد من التشوه البصري، والاستفادة من مناطق ومساحات مرادم نواتج كشط الأسفلت.وتتابع أمانة الرياض عبر وحداتها المتخصصة، كل ما يستجد في مجال هذه التقنية من تطورات وتحديثات، سواء في آلية العمل والمعدات التي تساعد في رفع الأداء والتحسين.كما تُنفّذ الآن مقاطع تجريبية لآخر ما استجد على هذه التقنية ووفق أفضل الممارسات العالمية.يأتي ذلك حرص الأمانة على استخدام التقنيات الحديثة، وتطوير الأدلة التصميمية، انطلاقًا من استراتيجيتها، ومستهدفاتها في دعم قطاع النقل والبنية التحتية، وتحسين المشهد الحضري، والحد من التشوه البصري.ورفع جودة وكفاءة الطرق والتنقل الآمن في المدينة، لتكون الرياض مزدهرة مستدامة، تنافس عالميًا.