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تراند اليوم : "من أنت يالي قاعد تجردني من ميولي"… شاهد.. مشجع نصراوي يرد على منتقديه بعد وصفه للهلال بأفضل نادي

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صحيفة الخليج 365: رد مشجع نصراوي على الانتقادات التي تعرض لها بعدما مدح الهلال ووصفه ب " أفضل نادي".

وقال خلال مقطع فيديو:"من أنت يالي قاعد تجردني من ميولي، عشان قلت الحقائق، عشان قلت الهلال أفضل نادي".

وتابع:" الهلال خلال 6 أو 5 سنوات، يملك 10 بطولات، والنصر خلال 5 سنوات يملك بطولة واحدة ودية.

وأردف:" تبوني أنتقد الهلال والتحكيم، عشان أكون نصراوي.. الهلال استفاد وتضرر من التحكيم، والنصر استفاد وتضرر من التحكيم وكذلك الاتحاد".

وأضاف:" أنا أنتقد وهذا حقي، جيب لي بطولة أصفق لك، ما تجيب بطولة أنا بنتقد".
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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