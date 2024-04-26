تراند اليوم : بالفيديو.. الهريفي : أكبر مشاكلي مع الأمير عبدالرحمن بن سعود لأنني لم أكن تحت عباءته!

صحيفة الخليج 365: كشف لاعب النصر السابق، فهد الهريفي ، عن سبب مشاكله مع الأمير عبدالرحمن بن سعود -رحمه الله- .

وقال الهريفي خلال لقاء مع برنامج " المواجهة مع البكيري": ما كنت تحت عباءته ، مثلا يصرح تصريح وأنا أشوف أنه خطأ فما أقدر .. أو يبغاني أمشي معاه في هذا التصريح .

وتابع: أو يبغاني ما أبارك في العيد لأحد يوجد مشاكل بينهم ، وكنت أروح أنا أبارك فإذا بينهم مشاكل أنا ما أبغى ، فأنا لا أدور على مشاكل لأتصادم معاك ولكن أنا بطبيعتي كنت أبارك للأمير فيصل بن فهد في العيد وهناك أمور كثيرة .

وأوضح: أنا مالي علاقة بالمشاكل اللي صارت ، كنت آجي قبل تمريني بصف ساعة وأذهب بعده بنصف ساعة ، ما عندي غيابات ، وعندي إخلاص داخل الملعب .