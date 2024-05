شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر إثر الحالة المناخية في مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

#الدفاع_المدني يدعو إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة #مكة_المكرمة.

أمطار غزيرة

دعا الدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات، إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة مكة المكرمة.ولفت الدفاع المدني إلى الإنذار الأحمر من المركز الوطني للأرصاد عن حالة مناخية على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، تدعو إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات. وحذر المركز الوطني للأرصاد من أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، تبدأ الساعة 1 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء اليوم الجمعة.ويشمل التحذير "باللون الأحمر": أضم وميسان والطائف والعرضيات والخرمة والموية وتربة ورنية.ويصاحب الأمطار الغزيرة رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.