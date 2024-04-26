شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة على أجزاء من المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، من أمطار متوسطة على المدينة المنورة والعيص والعُلا وخيبر ووادي الفرع والمهد والحناكية.

تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، وتساقط البرد، وجريان للسيول.

وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة 12 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة 11 مساء.