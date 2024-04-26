السعودية | “المرور” يوعّي بحالات التزام قائد المركبة بأقصى الجانب الأيمن من الطريق

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “المرور” يوعّي بحالات التزام قائد المركبة بأقصى الجانب الأيمن من الطريق والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
دعا “المرور” إلى أن الالتزام بأقصى الجانب الأيمن من الطريق يكون في عدة حالات.
وذكر “المرور” أن هذه الحالات تشمل: الانعطاف إلى طريق آخر على اليمين، أو إذا كان هناك منتفع آخر سيتجاوز المركبة.
وأضاف: أن الحالات تتضمّن كذلك: إذا كانت سرعة السيارة أقلّ من السرعة القصوى المسموح بها، أو عندما تكون الرؤية غير واضحة، أو في حالة قدوم مركبة أخرى من الاتجاه المعاكس.