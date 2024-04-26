الارشيف / اخبار السعوديه

السعودية | “المرور” يوعّي بحالات التزام قائد المركبة بأقصى الجانب الأيمن من الطريق

0 نشر
سارة السيد 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “المرور” يوعّي بحالات التزام قائد المركبة بأقصى الجانب الأيمن من الطريق والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

دعا “المرور” إلى أن الالتزام بأقصى الجانب الأيمن من الطريق يكون في عدة حالات.

 

وذكر “المرور” أن هذه الحالات تشمل: الانعطاف إلى طريق آخر على اليمين، أو إذا كان هناك منتفع آخر سيتجاوز المركبة.

وأضاف: أن الحالات تتضمّن كذلك: إذا كانت سرعة السيارة أقلّ من السرعة القصوى المسموح بها، أو عندما تكون الرؤية غير واضحة، أو في حالة قدوم مركبة أخرى من الاتجاه المعاكس.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا