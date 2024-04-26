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استثمر في عسير ببلديات القطاع الشرقي

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تقيم بلديات القطاع الشرقي لأمانة عسير، والتي تشمل بلديات «بيشة والثنية وتبالة وصمخ والنقيع» معرضًا بعنوان «استثمر في عسير»، الذي يتم فيه عرض أبرز الفرص الاستثمارية في القطاع الشرقي لمنطقة عسير، وذلك لتعزيز التنمية الحضرية والارتقاء بالخدمات البلدية والاستثمارية في هذا القطاع، بما يتواكب مع أهداف الاستثمار في القطاع، وتوفير التسهيلات للمستثمرين كافة في المشروعات التنموية ومعالجة التحديات.

وفي السياق ذاته، سيتم خلال إقامة المعرض التعريف ببرنامج «فرص»، وخطوات التقديم على الفرص الاستثمارية، واستقبال أفكار رواد الأعمال ورجال وسيدات الأعمال من مشروعات استثمارية وبلدية من شأنها خلق مناخ تنافسي مستدام، وتحقيق الجودة والتنمية. كما سيُصاحب المعرض ركن عن عام الإبل 2024، لإبراز القيمة الثقافية الفريدة التي تُمثلها الإبل.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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