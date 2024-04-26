الصحة تكشف تفاصيل تسمم غذائي ل 15 حالة في الرياض

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، عن رصد عدد من حالات التسمم الغذائي في مدينة الرياض، معلنًا أن عدد الحالات المؤكدة حتى الآن بلغ 15 حالة. وأشار العبدالعالي في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس إلى أن التحقيقات أظهرت أن جميع الحالات تعود إلى محل واحد، وتم اتخاذ إجراءات فورية بإغلاقه.

وأكد العبدالعالي أن جميع الحالات المصابة يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، وأن الجهات المعنية تعمل بتنسيق كامل للتعامل مع الوضع. يتم متابعة الحالات المصابة وتقديم العناية اللازمة لهم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لضمان سلامة المجتمع.