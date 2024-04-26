توقعات مركز الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة تجتاح مناطق متفرقة من المملكة اليوم

أعلن المركز الوطني للأرصاد التوقعات الجوية لهذا اليوم، حيث تشير التقارير إلى استمرار فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق. يتوقع أن تسبب هذه الأمطار في جريان السيول وترافقها زخات من البرد، بالإضافة إلى رياح نشطة تثير الأتربة والغبار.

مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة ستكون عرضة لتلك الظروف الجوية السائدة. وفيما يتعلق بمناطق تبوك، حائل، القصيم، والرياض، من المتوقع أن تشهد أمطاراً خفيفة إلى متوسطة. هناك أيضًا احتمالية تشكل الضباب في بعض المرتفعات في هذه المناطق، فضلاً عن بعض المناطق في المنطقة الشرقية.