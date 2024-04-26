تراند اليوم : بالفيديو.. أول تعليق من محامية على حكم سجن" حليمة بولند" بتهمة التحريض على الفسق والفجور.. وتكشف كيف تورطت في القضية

صحيفة الخليج 365: علقت مريم البحر، محامية حليمة بولند على الحكم الصادر ضد الأخيرة بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

الحكم الصادر ضد الخصم

وقالت خلال مقطع فيديو: " صار لنا في هذه القضية عام كامل، وكنا أمام تعتيم وتكتيم طوال هذه المدة"، مشيرة إلى أن الخصم الذي رفع القضية ضد حليمة بولند صدر ضده نفس الحكم وهو الحبس مع الشغل والنفاذ مع الغرامة 2000 دينار.

تهمة التحريض على الفسق والفجور

وتابعت: " تم توجيه تهمة التحريض على الفسق والفجور للإعلامية حليمة بولند، وفي بداية الأمر هي لم تكن تعرف الشخص الذي أدعى عليها، وإنما هو من قام بالدخول إلى حسابها عبر مواقع التواصل، وتعرف عليها بنيّة الزواج، وأرسل لها صوره الخاصة مع عبارات الإعجاب والحب والغزل، فكان هناك حديث وملاطفة بين الطرفين وتبادل للصور بينهما.

فيديوهات

وأشارت إلى أن حليمة لم ترسل له أي فيديوهات أو صور تم نشرها حيث تحصّل عليها الخصم بطريقة غير قانونية.

فترة التعارف

ولفتت إلى أنه خلال فترة تعارفهما، استطاع هذا الشخص الحصول على هاتفها، ليحصل على مقاطع وصور خاصة بها. مشيرة إلى أنها أوضحت هذه الأمور خلال الدفاع الذي قدمته للنيابة.

واختتمت قائلة: "ثبت استخدامه لهاتفه الخاص وتعرضه لأفراد آخرين، ولولا أنه أرسل رسائل صوتية، لكان قد استطاع تدبير الجريمة المثالية".