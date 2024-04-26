شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيسة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد لبلادها والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية