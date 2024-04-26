شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار أحمر.. "الأرصاد" يحذر من طقس مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

تقلبات جوية

الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للأرصاد إنذارً أحمر على منطقة مكة المكرمة، مبينًا أنها تشهد هطول أمطار غزيرة.وبين أن الأمطار تهطل على: الطائف, العرضيات ميسان الخرمة, المويه تربة، رنية, أضم، وتستمر حتى الساعة 11 مساءً.قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ"اليوم": "تستمر التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة نتيجة المنخفضات الجوية، وذلك بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كيلو متر في الساعة، مثيرة للأتربة والغبار.وبين أن ذلك يكون على مناطق جازان ونجران وعسير والباحة ومكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة وتبوك وحائل والقصيم والجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية، وتستمر التقلبات الجوية على معظم هذه المنطقة حتى نهاية شهر أبريل الجاري.