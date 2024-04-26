السعودية | أفراح آل الوادي وآل نواوي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان -

قام محمود حسن الوادي وأبناؤه ومعتصم عبدالله نواوي وأعمامه مؤخراً حفل استقبال بمناسبة زفاف الشاب ماجد محمود الوادي على ابنة المرحوم عبدالله نواوي وذلك بفندق انتركونتيننتال جدة للرجال وفندق بارك حياة جدة للنساء وسط حضور مديرعام فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكه المكرمه الأستاذ عبدالخالق بن عبدالله الزهراني إضافه إلى عدد كبير من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة العربية السعودية يتقدمهم مساعد مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ عدنان بن عبدالحميد مراد، إضافة إلى رجال وسيدات الأعمال والإعلام ومشاهير السوشال ميديا ولفيف من الأهل والأصدقاء، كما شهد الحفل العديد من الفقرات الغنائية التي نالت على استحسان كافة الحضور..