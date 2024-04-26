السعودية | الدكتور الربيعة يهنئ القيادة بما تحقق من إنجازات عبر رؤية المملكة 2030 خلال 8 أعوام

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رفع معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة باسمه ونيابة عن منسوبي المركز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – نظير ما حققته رؤية المملكة 2030 الطموحة من إنجازات تنموية كبرى خلال الأعوام الـ 8 الماضية.

وأكد معاليه أن رؤية المملكة 2030 استهدفت منذ انطلاقتها بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ودعم وإشراف مباشر من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – تحقيق تطلعات الوطن والمواطنين وتطوير قطاعات واعدة وجديدة، ودعم المحتوى المحلي وتسهيل بيئة الأعمال وتمكين المواطن، وإشراك القطاع الخاص، وزيادة فاعلية التنفيذ، مشيرًا إلى أن الرؤية رسمت خارطة طريق لنهضة تنموية شاملة لجميع مناحي الحياة وتطوير الفرد والمجتمع ومؤسسات المجتمع المدني وسعت إلى بناء مجتمع حيوي متين ذي اقتصاد مزدهر متنوع يهتم

بتوليد فرص العمل للمواطنين عبر بناء منظومة تعليمية مرتبطة باحتياجات سوق العمل ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة .

وأضاف معاليه أن رؤية المملكة 2030 أولت العمل الإنساني والإغاثي والخيري اهتمامًا خاصًا، وعملت على تنمية العمل التطوعي حيث سعت إلى رفع عدد المتطوعين من 11 ألف متطوع إلى مليون متطوع وهذا دليل على النظرة الثاقبة بأهمية التطوع في شتى النواحي خصوصًا الجانب الإغاثي والإنساني.

ودعا الدكتور عبدالله الربيعة المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على الوطن أمنه واستقراره وازدهاره.