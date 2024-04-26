شكرا لمتابعة خبر عن نجل حميدان التركي يكشف نتيجة جلسة المطالبة بإعادة النظر في قضية والده المسجون في أمريكا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف تركي نجل حميدان التركي، عن نتيجة جلسة المطالبة بإعادة النظر في قضية والده المسجون في أمريكا.

‏وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه بمنصة إكس:”انتهى الوقت المخصص للجلسة دون اكتمال بنود المرافعة، لذلك سيتم تحديد موعد آخر لاستكمال الجلسة”.

وأضاف :”البوادر جيدة والله يكتب اللي فيه الخير”.

‏وأوضح في وقت سابق أن الجلسة تضمنت شهادات من محامي والده السابقين”.

‏يذكر أن حميدان التركي أُعتقل في أمريكا عام 2005 بتهمة “إساءة المعاملة لعاملته الإندونيسية، وإجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها، واحتجاز وثائقها”، وفقا لملف القضية.