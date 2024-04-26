الارشيف / اخبار السعوديه

متحدث الأرصاد يوضح حقيقة تعرض المملكة لكميات غير مسبوقة من الأمطار

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الأرصاد يوضح حقيقة تعرض المملكة لكميات غير مسبوقة من الأمطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، حقيقة تعرض المملكة لكميات غير مسبوقة من الأمطار.

وقال حسين القحطاني، أن التصريحات الإعلامية عن تأثر المملكة بكميات أمطار غير مسبوقة مشابهة لما تعرضت له بعض الدول المجاورة غير دقيقة، ومستوى الحالة المطرية وغزارتها معلن عبر تقارير المركز.

وأضاف: “نأمل من الجميع عدم الانسياق وراء هذه البيانات، كما نؤكد على وسائل الإعلام تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية”.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا