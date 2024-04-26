شكرا لمتابعة خبر عن رصد 15 حالة تسمم غذائي بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عن رصد عدد محدود من حلات التسمم الغذائي بالرياض.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي :” نود أن نبين بأنه قد تم رصد عدد محدود من حالات تسمم غذائي بمدينة الرياض.”

وأضح أن عدد الحالات المؤكدة منها حتى الآن 15 حالة تعود بالتقصي الوبائي لمحل واحد، وقد تم إغلاقه، والحالات تتلقى الرعاية الطبية اللازمة، ويتخذ حيال ذلك الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة”.