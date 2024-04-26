تراند اليوم : "عثر على الجثة منزوعة الأحشاء".. تفاصيل مقتل طفل لسرقة أعضائه البشرية مقابل 5 ملايين جنيه في مصر

صحيفة الخليج 365: كشفت التحقيقات تفاصيل واقعة قتل طفل مصري ونزع أحشائه الداخلية في شبرا.

علامات الثراء

وقال الجيران إن المتهم ويدعى طارق كان يعمل في مقهى بالمنطقة وادعى أنه يعاني من مرض السرطان، ولذلك عطف عليه الأهالي وأحاطوه برعايتهم، فضلا عن أنه كان شديد التدين، ويؤدي الصلاة في أوقاتها بمسجد قريب من شقة استأجرها، وأقام فيها بجوار المقهي الذي يعمل فيه. مشيرين إلى أن المتهم اختفى من المنطقة لفترة وبعد عودته ظهرت عليه علامات الثراء.

رائحة كريهة

وأشاروا إلى أن أحد الجيران لاحظ انبعاث رائحة كريهة من شقة المتهم وأبلغ الأهالي الذين استدعوا الشرطة حيث اقتحمت الشقة، وعثر على جثة الطفل الصغير المختفي مشطورة لنصفين طوليا، وأعضاء داخلية مثل الكبد والكلى والطحال غير موجودة وبعض الأحشاء موجودة بكيس بجانب الجثة.

سرقة الأعضاء

واعترف المتهم بأنه ارتكب الجريمة بعد اتفاق مع شخص مصري يقيم بدولة الكويت كان قد تعرف إليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية.

5 ملايين

وأضاف، إن الشخص المقيم في الكويت طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ 5 ملايين جنيه، وقام بتنفيذ الجريمة، واتفقا على خطف طفل آخر وقتله مقابل استلام 5 ملايين أخرى، إلا أنه تم ضبطه قبل ارتكاب الواقعة.

فيما تمكن الإنتربول بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في الكويت من ضبط المتهم الثاني ووالده وتم ترحيلهما إلى مصر.