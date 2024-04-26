ضبط شاب يعتدي على شقيقته في الرياض واتخاذ الإجراءات اللازمة

أفادت مصادر أمنية في منطقة الرياض بأن دوريات الأمن قد تمكنت من ضبط شاب بعد نشر فتاة مقطع فيديو يدعي فيه تعرضها للضرب والتهديد من قبل شقيقها.
وقد تم التعاون بين الجهات الأمنية ووحدة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذه القضية. تم ضبط الشاب المشتبه به وتم تحويل القضية إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الجهات الأمنية على حماية المجتمع ومحاربة أي تصرفات عنف أسري. وتهدف الإجراءات النظامية التي اتخذت إلى ضمان سلامة الفتاة وتقديم العون والدعم اللازم لها في هذه الظروف الصعبة. وسيتم استكمال التحقيقات والتدقيق في الأدلة لتقديم العدالة والعقاب اللازم للمتهم.
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