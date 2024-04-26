شكرا لمتابعة خبر عن منح الجنسية السعودية لـ4 أشخاص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت الإدارة العامة للأحوال المدنية في منطقة الرياض، والأحوال المدنية في محافظة جدة، عن صدور أمر سامٍ كريم وقرار وزاري بمنح الجنسية السعودية لـ4 أشخاص بينهم زوجان.

وأعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية في منطقة الرياض، أنه صدر القرار الوزاري رقم (65/وز) وتاريخ 1445/8/28، الصادر برقم (233540) القاضي بالموافقة على منح «أحمد، فهد»، ابني عبدالمعز بن زاكر محمد عبدالجليل، الجنسية العربية السعودية بموجب المادة «14» من نظام الجنسية، والمبلغ بخطاب المرجع رقم (45304765) وتاريخ 1445/9/1.

وأشارت الأحوال المدنية في محافظة جدة، إلى أنه صدر الأمر السامي الكريم رقم (86929) وتاريخ 1444/12/18 القاضي بمنح الجنسية العربية السعودية لـ«جميل عباس إلياس سهجو خان» وزوجته «سهام إبراهيم بن إلياس بن ساغاخان».