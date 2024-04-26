تراند اليوم : الهيئة العامة للعقار تُعلن بدء التسجيل في عشرة أحياء مستفيدة من السجل العقاري في مدينة الرياض

صحيفة الخليج 365: أعلنتْ الهيئة العامة للعقار بدء التسجيل في عشرة أحياء مستفيدة بمدينة الرياض، وذلك ابتداءً من 26 مايو 2024م، الموافق 18 ذو القعدة 1445هـ، ويستمر التسجيل فيها حتى نهاية يوم 29 أغسطس 2024م الموافق 25 صفر 1446هـ.

وبينت الهيئة أنّ الأحياء المستفيدة هي: (حي المهدية، حي الخزامى، حي عرقة، حي ظهرة لبن، حي السفارات، حي نمار، حي المروة، حي شبرا، حي بدر، حي الشفاء) في مدينة الرياض بإجمالي مساحة تصل إلى 172.24 كلم مربع، حيثُ أكدت الهيئة بأنَّ اختيار الأحياء تتم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والأحياء التي ستستفيد من السجل العقاري.

وأوضحتْ "هيئة العقار" أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق سيكون مُتاحاً عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية

https://rer.sa/rer-services-ar/ أو عن طريق مراكز الخدمة، مبيَّنة أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوف للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.