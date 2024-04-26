شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات غير دقيقة.. "الأرصاد" ينفي تأثر المملكة بكميات أمطار غير مسبوقة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نفى المركز الوطني للأرصاد صحة ما يتم تداوله من معلومات مغلوطة حول تأثر المملكة بكميات أمطار غير مسبوقة مشابهة لما تعرضت له بعض الدول المجاورة.
وأوضح المتحدث الرسمي للمركز، حسين القحطاني، أن مستوى الحالة المطرية وغزارتها معلن عبر تقارير المركز الرسمية، مؤكداً أن ما يتم تداوله من بيانات غير دقيقة قد تُسبب البلبلة بين المواطنين. This is a Twitter Status لـ "This is a Twitter Status": استمرار التقلبات الجوية وهطول This is a Twitter Status رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة نشطة على معظم مناطق This is a Twitter Status حتى نهاية الشهر الجاري
للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وأوضح المتحدث الرسمي للمركز، حسين القحطاني، أن مستوى الحالة المطرية وغزارتها معلن عبر تقارير المركز الرسمية، مؤكداً أن ما يتم تداوله من بيانات غير دقيقة قد تُسبب البلبلة بين المواطنين. This is a Twitter Status لـ "This is a Twitter Status": استمرار التقلبات الجوية وهطول This is a Twitter Status رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة نشطة على معظم مناطق This is a Twitter Status حتى نهاية الشهر الجاري
للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
#الأرصاد لـ "#اليوم": استمرار التقلبات الجوية وهطول #أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة نشطة على معظم مناطق #المملكة حتى نهاية الشهر الجاري— صحيفة اليوم (@alyaum) April 26, 2024
للتفاصيل | https://t.co/ayzLnMYTYB#طقس_السعودية | #حالة_الطقس@NCMKSA pic.twitter.com/gtojQCZ4Ki