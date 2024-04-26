شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الداخلية يرأس وفد المملكة في مؤتمر مكافحة الاتجار بالمخدرات بموريشيوس والان نبدء بالتفاصيل

حرب على المخدرات

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الدمام - شريف احمد - ترأس نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، وفد المملكة المشارك في المؤتمر الأول لمكافحة الاتجار بالمخدرات وإساءة استعمال المواد المخدرة، المنعقد في جمهورية موريشيوس، خلال الفترة (24-25 أبريل 2024م).وأكد نائب وزير الداخلية أن مشاركة المملكة في المؤتمر تأتي امتدادًا لجهودها في الحرب على المخدرات ومتابعة وتشخيص حجم آثارها وأضرارها.إضافة إلى تعزيز إجراءات التعاون الدولي وتبادل المعلومات للتصدي لنشاطات شبكات الجريمة المنظمة عمومًا، وجريمة المخدرات خصوصًا.