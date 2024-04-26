تفاصيل منح الجنسية السعودية لأربعة أشخاص

أعلنت جريدة “أم القرى” في عددها الصادر اليوم الجمعة عن قرار منح الجنسية السعودية لأربعة أشخاص، مما يعزز التنوع الثقافي والاجتماعي في المملكة.

ووفقًا للصحيفة الرسمية، تم منح الجنسية السعودية لشخصين يدعيان “أحمد وفهد”، وهما ابنا عبد المعز بن زاكر محمد عبدالجليل في منطقة الرياض. وتم أيضًا منح الجنسية لـ “جميل عباس إلياس سهجو خان وزوجته سهام إبراهيم بن إلياس بن ساغاخان” في محافظة جدة.