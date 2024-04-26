تراند اليوم : أول إجراء من أمانة الرياض تجاه مطعم شهير تسبب بإصابة 15 شخصا بتسمم غذائي

صحيفة الخليج 365: أعلنت أمانة منطقة الرياض تفاصيل واقعة حالات التسمم الغذائي التي كشف عنها متحدث الصحة .

حالات تسمم

وقالت الأمانة في بيان لها "تلقينا مساء يوم أمس الخميس، بلاغاً من اللجنة المعنية برصد حالات التسمم الغذائي، متضمنًا رصد حالات تسمم غذائي في مدينة الرياض، ومصدرها أحد المنشآت التجارية، ولديها عدد من الفروع.

مباشرة الواقعة

وأضافت :" باشرت الفرق الميدانية للرقابة الصحية الساعة 10:00 مساء يوم الخميس المواقع، وأغلقت فروع المنشأة، ومعملها الرئيسي لتموين سلسلة فروعها بمنطقة الرياض، واُتخذت التدابير اللازمة وفق البرتوكولات الصحية لمثل هذه الحالات الطارئة، كما أُوقِفت خدمات التوصيل من خلال المنشأة، أو التطبيقات، وباشرت فِرق الأمانة العمليات بالتواصل، والتنسيق مع وزارة الصحة، الهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الصحة العامة.

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