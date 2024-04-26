السعودية | نائب أمير نجران يرفع التهنئة للقيادة نظير المستهدفات التي حققتها رؤية المملكة

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – نظير المستهدفات التي حققتها رؤية المملكة 2030 خلال الأعوام الـ 8 الماضية.

وأكد سموه أن صدور التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 للعام 2023 التي وضعها بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة واهتمام سمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – يظهر بأرقامه وإنجازاته المشاهدة رؤيا العين مدى تحقق مستهدفات الرؤية في عامها الثامن واستمرار ذلك قدمًا إلى الأمام، مضيئة طريقًا جديدًا ينمو فيه الوطن والمواطن، ويُسهم في توفير فرص النجاح للأجيال القادمة.

وقال سمو الأمير تركي بن هذلول:” أن المؤشرات التي تحققت والمستهدفات التي أصبح الوطن يلمسها ويعيشها – ولله الحمد – بنمو اقتصادي مطرد وتنمية شاملة ومستدامة تحولت معها الأحلام إلى واقع ملموس زاخر بالإنجازات وفي مجالات متعددة وكبيرة منها القطاع الاستثماري والاقتصادي والسياحي والرياضي وغيرها من القطاعات والخدمات الأخرى مما يجعل التفاؤل مضاعفاً نحو مستقبل أفضل”.

وسأل سمو نائب أمير منطقة نجران – الله تعالى- بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على البلاد الأمن والأمان والازدهار في ظل قيادتها الرشيدة