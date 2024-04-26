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عاصفة ترابية تحول النهار إلى ليل في وادي الدواسر .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - ضربت عاصفة ترابية محملة بأطنان الغبار ، مساحة واسعة من المملكة ، وتحديداً منطقة وادي الدواسر والمناطق المجاورة لها .

وبدأت العاصفة في اجتياح وادي الدواسر عصر اليوم ، وأخذ حجمها يزداد تدريجياً ، وأحالت نهارها إلى ليل دامس ، فيما لزم السكان منازلهم ، خوفاً من تعرضهم للحوادث .

وفي وقت سابق ، نبه المركز الوطني للأرصاد من عوالق ترابية على أجزاء من منطقة الرياض ، وتشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأفقية .

كما حذر المركز من أتربة مثارة يصاحبها رياح نشطة في مناطق : الزلفي ، الخرج ، الدلم ، الأفلاج ، بني تميم ، السليل ، وادي الدواسر والعاصمة الرياض .

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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