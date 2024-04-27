تراند اليوم : بالفيديو.. أول تعليق من صاحب مطعم "هامبرغيني" على إغلاق الفروع في الرياض بسبب حالات التسمم

صحيفة الخليج 365: خرج نواف الفوزان مؤسس مطاعم هامبرغيني، عن صمته وعلق على إغلاق أمانة الرياض فروع المطعم، بعد تسمم 15 شخصاً بعد تناولهم وجبة.

وقال الفوزان في مقطع فيديو عبر حساب المطعم في إنستقرام:" بالأمس الخميس وردنا اتصال الساعة العشارة مساءً، من أمانة مدينة الرياض، عن وجود عدد من حالات التسمم، وجميع هذه الحالات تناولت وجبة من أحد فروعنا في الرياض".

​​​​وأضاف الفوزان:" طلبت الأمانة إغلاق جميع الفروع، وكذلك المعمل المركزي في المنطقة الوسطى، لعمل جميع الاختبارات والفحوصات لمعرفة المسبب الرئيسي للتسمم". وتابع:" لإيماننا الكبير بسلامة الغذاء، وجودة المنتجات، هي عنصر أساس في عملنا، بادرنا بالإغلاق المباشر، وإلغاء جميع الطلبات في منافذ البيع، وطلبات التوصيل".