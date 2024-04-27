تراند اليوم : شاهد.. لحظة اغتيال البلوغر العراقية الشهيرة "أم فهد" داخل سيارتها

صحيفة الخليج 365: تداولت وسائل الإعلام العراقية، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يوثق لحظة اغتيال البلوغر الشهيرة أم فهد بإطلاق النار عليها.

وأظهر الفيديو المتداول، سائق دراجة نارية يتوقف بالقرب من السيارة التي كانت تستقلها غفران مهدي سوادي الشهيرة بـ "أم فهد"، ثم أطلق النار عليها داخل السيارة في منطقة مزيونة.

وكشفت وسائل إعلامية نقلاً عن مصدر أمني، أن الضحية كانت برفقتها صديقتها، التي هربت من السيارة، ودخلت إلى المنزل لحظة إطلاق النار.

فيما تعمل الجهات الأمنية، على التحري والبحث للقبض على القاتل.