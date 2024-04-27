وفاة الأمير منصور بن بدر بن سعود

أعلن الديوان الملكي عن وفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وسيصلى عليه – إن شاء الله – اليوم السبت الموافق 18 / 10 / 1445 هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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