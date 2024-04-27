أصدر المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس اليوم.

ووفقًا لتقرير المركز بشأن حالة الطقس لهذا اليوم، يُتوقع استمرار فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة قد تسبب جريان السيول، مع هبوب رياح نشطة تحمل الأتربة والغبار، وذلك على بعض مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، بالإضافة إلى الأجزاء الشمالية من منطقة الحدود الشمالية.

كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.