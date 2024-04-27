تراند اليوم : من قتل المشهورة العراقية أم فهد؟.. شاهد: تداول فيديو يظهر خلافها مع بلوغر أخرى وتهديدها بفضح علاقتها مع قيادات أمنية

صحيفة الخليج 365: أثار مقتل البلوغر العراقية الشهيرة "أم فهد" جدلا واسعا في الأوسط العراقية وتساؤلات حول السبب ومن وراء الجريمة؟

قيادات أمنية

وبتتبع "الخليج 365" لخلافات أم فهد على السوشيال ميديا عثر لها على مقاطع تكشف وجود خلافات بينها مع شخصية مؤثرة في وزارة الداخلية.

‏ويكشف أحد مقاطع الفيديو تشاجر أم فهد مع بلوغر أخرى تدعى "داليا نعيم" بعد أن هددت الأولى بفضح علاقاتها مع قيادات أمنية.

سرقة هاتفها

ويلمح البعض أن قيادي أمني قد يكون السبب في مقتل البلوغر الشهيرة ويعزز أصحاب هذا الرأي بأن بتعمد القاتل سرقة هاتف الضحية لما يحتويه من أسرار وخفايا تدين من قام بعملية الاغتيال.

تصفيات حسابات

ورأى مغردون أخرون بأن عملية القتل تصفية حسابات مستشهدين بمقطع فيديو للضحية وهي تناشد حاكم دبي محمد بن راشد بالحصول على إقامة ذهبية لحماية أهلها وكأنها لديها خبر باستهدافها.

يذكر أن البلوغر "أم فهد" قتلت أمس بالرصاص داخل سيارتها في ⁧‫بغداد‬⁩ والقاتل تعمد سرقة هاتفها بعد إنهاء مهمته.