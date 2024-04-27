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تراند اليوم : "واقعة فلويد تتكرر" .. شاهد : لقطات مروعة لشرطي أميركي يضع ركبته على عنق رجل أسود حتى وفاته

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو قيام مجموعة من ضباط شرطة ولاية أوهايو الأمريكية، بالاعتداء على رجل أسود داخل حانة والضغط على عنقه حتى فقد الوعي ثم فارق الحياة في واقعة تعيد للأذهان قضية "جورج فلويد" التي وقعت قبل 4 سنوات.

وفي التفاصيل بحسب صحيفة "ديلي ميل " البريطانية فإن الواقعة بدأت عندما دخل ضباط شرطة لحانة وقيّدوا شخص اسمه "فرانك تايسون" 53 عام.

وبعد تقييده قام أحد رجال الشرطة بوضع ركبته على رقبة تايسون فصرخ عدة مرات: لا أستطيع التنفس.

بعد فترة توقف تايسون عن الحديث لأنه لفظ أنفاسه فذهب رجال الشرطة وتحدثوا مع أحد الموجودين في الحانة وبدأوا يضحكون ولم ينتبهوا أنه ميت إلا بعد أكثر من 5 دقائق.

يذكر أن الشرطة قبضت عليه لأنه متورط في حادث سيارة لكنها استخدمت العنف المفرط حسب الصحف الأمريكية.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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