شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار متوسطة على الليث وخفيفة على ينبع والرايس والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على محافظة الليث، مصحوبة برياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وجريان السيول وصواعق رعدية، وتساقط البرد، وارتفاع الأمواج.كما نبّه المركز من هطول أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وارتفاعًا في الأمواج وصواعق رعدية، على ينبع والرايس.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 11 مساءً.