شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات عشوائية بمساحة 20 ألف متر مربع في الجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت بلدية الجبيل بالتعاون مع الجهات الأمنية تعديات شملت أسوار ومباني وحظائر عشوائية بمساحة إجمالية 20,000 متر مربع غرب منطقة التشاليح.

وشملت عملية الإزالة رفع جميع التعديات بشكل كامل، وذلك حرصاً من البلدية على الحفاظ على المظهر العام للمدينة ومنع أي مخالفات قد تعرقل سير العمل أو تشوه المنظر الجمالي.

حملات مستمرة على التعديات أكدت البلدية على استمرارها في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

ودعت المواطنين إلى التعاون معها في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وعدم التعدي على الأراضي العامة. وشددت على أهمية التزام الجميع بالقوانين والأنظمة المعمول بها.