شكرا لمتابعة خبر عن ‎حفيدة عبدالله فيلبي تعلق على تخرجها من جامعة الفيصل في الرياض ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بعد تفاعل الناس مع ظهورها في حفل تخريج جامعة الفيصل علقت الدكتورة سارة بنت فارس بن عبدالله فيلبي، على تخرجها من جامعة الفيصل بالرياض.

وقالت سارة: “أنا سعودية من أصول بريطانية من مواليد الرياض ومحبة للحياة وتجدني بين أفراد أسرتي محاطة بكتبي ومذكراتي”

وأضافت”حصلت على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة مع مرتبة الشرف الثانية وعلى درجة الماجستير في العلوم الطبية والحيوية في علم الأجنة والبيولوجيا الإنجابية مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة الفيصل في الرياض .”لحظة تخرجي كانت مليئة بالفخر والفرح”