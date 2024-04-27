شكرا لمتابعة خبر عن تنفيذ حكم القتل بأحد الجناة لخيانته للوطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهد اليوم السبت، تنفيذ حكم القتل بأحد الجناة بعد ارتكابه أفعالًا مجرمة وخيانته الوطن.

قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون).

وعلى ضوء ما توفر لدى الجهات الأمنية من معلومات تم القبض بتاريخ 6 / 6 / 1442هـ على / نومان بن عافت بن مضحي الظفيري – سعودي الجنسية – لارتكابه أفعالاً مجرمة تنطوي على خيانة وطنه وتهدف إلى الإخلال بالنظام العام للدولة وزعزعة أمن المجتمع واستقراره، وتبنيه منهجاً إرهابياً يستبيح بموجبه الدماء والأموال والأعراض، وتأييده للفكر الإرهابي والأعمال الإرهابية.

وانتهى التحقيق من قبل النيابة العامة إلى توجيه الاتهام للمذكور بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت إدانته بما أسند إليه، والحكم عليه بالقتل، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وتم تنفيذ حكم القتل بالمذكور يوم السبت 18 / 10 / 1445هـ الموافق 27 / 4 / 2024م بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد الحرص على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وقطع دابر كل من يحاول المساس بأمن الوطن أو تعريض وحدته للخطر، وأن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من تسول له نفسه ارتكاب ذلك قطعاً لشره وردعاً لغيره.