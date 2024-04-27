الأرصاد: لا صحة عن تأثر السعودية بكميات أمطار مشابهة لما تعرضت له بعض الدول المجاورة

أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن التصريحات الإعلامية عن تأثر المملكة بكميات أمطار غير مسبوقة مشابهة لما تعرضت له بعض الدول المجاورة غير دقيقة.
ونوّه أن مستوى الحالة المطرية وغزارتها معلن عبر تقارير المركز.
وقال القحطاني بضرورة عدم الانسياق وراء هذه البيانات، مؤكدا على وسائل الإعلام تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
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