شكرا لمتابعة خبر عن أبناء الشيخ إسماعيل أبو السباع يستكملون مسيرة والدهم في استضافة زوار المدينة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد إنساني عظيم، حرص أبناء الشيخ إسماعيل أبو السباع الذي رحل عن الحياة قبل أيام قليلة، في مواصلة رحلة عطاء والدهم وتوزيع القهوة والشاي مجانا على زوار المدينة المنورة.

وظهر أبناء الشيخ إسماعيل أبو السباع في مقطع فيديو وهم يسيرون على خطى ابيهم في توزيع القهوة والشاي مجانًا على زوار المدينة.

ويذكر أن المعمر السوري الملقب بـ”أبو السباع” توفي عن عمر ناهز الـ 95 عاما والذي عرف على مدار 4 عقود كساقي للشاي والقهوة والتمر لزوار المسجد النبوي مجانا كصدقة جارية.