شكرا لمتابعة خبر عن أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن بدر .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير المعتصم بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز.

كما أدى الصلاة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، و صاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد آل سعود، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن خالد بن محمد آل سعود، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبد العزيز بن محمد بن عياف بن مقرن.

كما أدى الصلاة مع سموه معالي المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.