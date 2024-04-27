شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير منصور بن بدر بن سعود بن عبد العزيز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن بدر بن سعود بن عبد العزيز - رحمه الله - بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.وأدى الصلاة مع سموه؛ صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن عبدالله بن سعود بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير المعتصم بن سعود بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن محمد بن سعود بن عبد العزيز.كما أدى الصلاة مع سموه؛ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبد العزيز.كما أدى الصلاة مع سموه؛ صاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد آل سعود، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبد الرحمن، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن خالد بن محمد آل سعود، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبد العزيز بن محمد بن عياف بن مقرن.كما أدى الصلاة مع سموه المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.