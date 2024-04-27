رؤية 2030 أسطورة سعودية في صناعة التغيير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعكس ما حققته رؤية السعودية 030، من إنجازات خلال مرحلتها الأولى عزم المملكة وشغف شعبها الطموح في صناعة التغيير والمضي بسرعة نحو مستقبل أكثر ازدهارا ونموا وجودة.

ونقلت الرؤية، المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة في فترة وجيزة نتيجة التحول والتطوير في مختلف مجالات وقطاعات الدولة، الأمر الذي تحقق معه المزيد من الرفاه للوطن والمواطن والمقيم.

وأصدرت رؤية 2030 تقريرها السنوي لعام 2023، والذي لخص المنجزات والقفزات النوعية التي حققتها منظومة البرامج المنفذة لأهداف الرؤية خلال هذا العام، بالشراكة مع عدة جهات من القطاعين العام والخاص وغير الربحي.

وسلط التقرير الضوء على جانب من منجزات برنامج التحول الوطني، أول برامج الرؤية والمسؤول عن تحقيق 35% من أهدافها الاستراتيجية، حيث تنوعت منجزات البرنامج بين عدة مبادرات ركزت على التنمية المستدامة لعدة قطاعات حيوية في المملكة، نستعرض بعضها في هذا التقرير.

ريادة الأعمال

لعب البرنامج دورا محوريا في تعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعظيم أثرها على الاقتصاد، لتكون داعمة لنمو القطاع الخاص، ومساهمة في توليد الوظائف والفرص الاستثمارية، حيث:

تضاعف عدد هذه المنشآت منذ انطلاق الرؤية بنسبة 10.8 % ليصل عددها إلى 813 ألف منشأة حول المملكة، بالإضافة إلى تحقيق 10 مليارات ريال سعودي لتمويل هذه المنشآت.

تقدمت المملكة في مؤشر ريادة الأعمال NECI إلى المرتبة الثانية، محققة المركز الأول في عدد من المؤشرات الفرعية لعام 2023 أبرزها، مؤشر سهولة بدء الأعمال ومؤشر امتلاك المهارات والمعرفة لدى الأفراد، بالإضافة إلى عدة مؤشرات منها مؤشر توفر الفرص الجيدة لبدء عمل تجاري.

تمكين المرأة السعودية

وصل عدد السجلات التجارية للمنشآت المملوكة لسيدات سعوديات أكثر من 1,3 مليون، شكل ما نسبته 45% من السجلات التجارية في المملكة.

وصلت نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل إلى 34% بالإضافة إلى تحقيق 35.5 % في معدل مشاركة السعوديات بالقوى العاملة.

التحول الوطني

يتخطى الكثير من المستهدفات

تمكن البرنامج من تحقيق أثر ملموس في تعزيز قدرات المرأة السعودية بتولي مناصب قيادية، وتمكينها من ريادة الأعمال، حيث:كما تطرق التقرير السنوي لرؤية السعودية إلى عدد من المنجزات والمبادرات النوعية التي حققها برنامج التحول الوطني بالتكامل مع منظومة البرامج الشقيقة والجهات القائدة والمشاركة، وتجاوز بها كثير من المستهدفات، وغطى من خلالها عدة قطاعات من بينها الأمن الغذائي والتميز في الأداء الحكومي وتنمية الذكاء الاصطناعي، مما خلق الفرق والأثر في شتى مناحي الحياة للمواطنين والمقيمين في هذا الوطن الطموح، ووضع المملكة على خارطة الدول الأكثر تنافسية عالميا

تحفيز بيئة استثمارية جاذبة

أسهمت مبادرات برنامج التحول الوطني في:

رفع جاذبية المملكة كبيئة محفزة للاستثمار.

تحقيق المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاستثمار الجريء، وفقًا لتقرير صادر عن منصة بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة MAGNiT.

وصلت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر2.4 % من الناتج المحلي الإجمالي.

سجلت المملكة ما يتجاوز 200 ترخيصا لشركات عالمية، لإنشاء مقراتها الإقليمية في الرياض، وما يزيد عن 8,500 ترخيص استثماري أجنبي خلال عام 2023، بنسبة زيادة 96% مقارنة بالعام السابق.

قطاع الاتصالات

في إطار جهوده لرفع كفاءة قطاع تقنية المعلومات، وتطوير البنية التحتية للاتصالات في المملكة، برزت الإنجازات التالية:

وصلت سرعات الإنترنت 2023 إلى أرقام غير مسبوقة.

تجاوزت تغطية مناطق المملكة بخدمات الجيل الرابع 4G نسبة 99%.

وصلت تغطية خدمات الجيل الخامس 5G إلى 97 محافظة حول المملكة.

كان سوق الاتصالات والتقنية السعودي الأكبر والأسرع نموا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2023، محققا نسبة 10 % في نمو السوق، بالإضافة إلى ارتفاع إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8 %.

تمكين بيئة الأعمال

كان للبرنامج دور في رفع جاذبية سوق العمل وتمكين مختلف الفئات الاجتماعية من تسخير طاقاتها وإشراكها في التنمية الاقتصادية، عبر:

تعزيز الفرص الوظيفية وتوطينها وزيادة عددها في مختلف القطاعات الحيوية، مما أسهم في خفض معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها.

تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من المساهمة في سوق العمل، حيث حصلت أكثر من 2,600 منشأة على شهادة «مواءمة» لترخيص بيئات العمل المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة.

القطاع الرقمي

تجاوز عدد الخدمات الحكومية في المملكة 6000 خدمة حكومية تقدم الكترونيا، أي ما نسبته 97% من إجمالي الخدمات الحكومية، محققا بذلك وفورات مالية للمملكة تجاوزت 6 مليارات ريال سعودي نتيجة للمبادرات الحكومية الرقمية منذ عام 2019 حتى 2023.

تحقيق نتائج وأرقام تاريخية في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية IDI لعام 2023، حيث جاءت المملكة في المركز الثالث عالميا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية، والثاني على مستوى دول مجموعة العشرين في المؤشر ذاته، كما حققت المركز الرابع عالميا في جاهزية التنظيمات الرقمية.

أسهمت مبادرات البرنامج في تحقيق أكثر من 86.94 % في نسبة الخدمات الرقمية التي تقدمها وزارة العدل من إجمالي خدماتها، محققة بذلك قفزة نوعية على مستوى العدالة والشفافية ونسبة رضا المستفيدين التي وصلت إلى 97% متجاوزة المستهدف الذي بلغ 83.33 %.

القطاع البيئي

تعزيز الغطاء النباتي والتشجير.

استصلاح الأراضي الزراعية وتأهيلها، حيث تجاوزت مساحة الغطاء النباتي المعاد تأهيله192.4 ألف هكتار بنهاية عام 2023، وتم استزراع 3 ملايين مليون شتلة برية، بالإضافة إلى مبادرات البرنامج الرامية إلى الحفاظ على استدامة التنوع الفطري والأحيائي وتعزيز الثروة السمكية والحيوانية، إذ أسهمت هذه المبادرات في إعادة توطين ما يصل إلى 1,660 حيوانا مهددا بالانقراض.

قطاع الأمن المائي

تسجيل المملكة لأعلى طاقة إنتاجية يوميا من المياه المحلاة على مستوى العالم.

وصلت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى 11 مليون م3 في اليوم.

تجاوزت أطوال أنابيب نقل المياه المحلاة 2.9 مليون متر.

وصلت مياه الشرب إلى 25 مليون مستفيد حول المملكة.

على مستوى الحكومة الالكترونية تمكن البرنامج من إحراز أرقام لافتة، حيث:أسهم البرنامج بجهود المملكة في الوفاء بالتزامها العالمي باتفاقية المناخ عبر:أسهمت مبادرات البرنامج في: