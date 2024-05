شكرا لقرائتكم خبر عن هندوراس تعفي السعوديين من تأشيرة الدخول والان نبدء بالتفاصيل

#تيغوسيغالبا | معالي نائب وزير الخارجية #وليد_الخريجي @W_Elkhereiji يلتقي معالي وزير رئاسة الحكومة الهندوراسية رودولفو باستور دي ماريا كامبوس، ومعالي وزير السياحة في جمهورية هندوراس ياديرا غومس pic.twitter.com/pUufHmwYZB — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) April 24, 2024

الدمام - شريف احمد - أعلنت حكومة جمهورية هندوراس، إعفاء المواطنين السعوديين الراغبين بزيارة الجمهورية من تأشيرة الدخول للعديد من الأغراض، وذلك بحسب ما أعلنه نائب وزير الخارجية الهندوراسي للشؤون القنصلية والهجرة بجمهورية هندوراس أنطونيو غارسيا في حسابه على منصة "إكس".وجاء إعلان الإعفاء من التأشيرة بحسب الإعلان بعد اللقاء الذي جمع نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، بوزير خارجية هندوراس إنريك رينا في العاصمة الهندوراسية تيغوسيغالبا. #تيغوسيغالبا | معالي نائب وزير الخارجية #وليد_الخريجي @W_Elkhereiji يلتقي معالي وزير رئاسة الحكومة الهندوراسية رودولفو باستور دي ماريا كامبوس، ومعالي وزير السياحة في جمهورية هندوراس ياديرا غومس pic.twitter.com/pUufHmwYZB — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) April 24, 2024 وأكد الجانبان على توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز السياحة بين البلدين الصديقين.