شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. "الأرصاد" ينبه من أمطار على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة.
تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على محافظتي العُلا وخيبر.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ11 مساءً.
تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على محافظتي العُلا وخيبر.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ11 مساءً.