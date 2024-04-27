شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. "الأرصاد" ينبه من أمطار على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة.

تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على محافظتي العُلا وخيبر.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ11 مساءً. طقس السعودية توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، السبت، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقة الحدود الشمالية.

