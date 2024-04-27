هيئة كبار العلماء تؤكد أهمية استخراج تصريح الحج وتحذر من الذهاب دونه

أكدت هيئة كبار العلماء أهمية الالتزام بتصريح الحج والتزام قاصدي المشاعر المقدسة، مشيرة إلى أن ذلك يتفق مع المصلحة المطلوبة شرعاً. وأوضحت الهيئة أن الشريعة جاءت لتحسين المصالح وتقليل المفاسد، وبالتالي لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح، ومن يفعل ذلك يقع في الإثم.

وأشارت الهيئة إلى أن حكومة المملكة وفرت إجراءات لتسهيل شعيرة الحج وألزمت المسلمين بالحصول على تصريح الحج قبل السفر. وأكدت أن عدم احترام هذه الإجراءات يعتبر مخالفة لأمر ولي الأمر، الذي أصدر هذه التعليمات لتحقيق المصلحة العامة وحماية حجاج بيت الله الحرام.

وحذرت الهيئة من أن تجاهل تصريح الحج يمكن أن يتسبب في إلحاق الأذى بالحجاج وتعريضهم للمشاكل والمخاطر. وأكدت أن الحج هو فريضة دينية، ولذلك يجب على المؤمنين القادمين لأداء الحج الحصول على تصريح الحج كواجب شرعي.

وفي حالة عدم قدرة الفرد على استخراج تصريح الحج، فإنه يعفى من هذا الواجب، حسب ما أوضحت الهيئة.