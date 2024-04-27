معالجة 3.9 ملايين حالة مرورية وإنسانية في 2023

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر رقم الطوارئ الموحد 911 في مناطق (الرياض، مكة المكرمة، الشرقية) 30,136,146 اتصالا خلال 2023، حيث بلغ عدد الاتصالات الاستفسارية والخدمية 26,148,420 اتصالا، وتم إحالة 3,987,726 اتصالا مروريا وإنسانيا للجهات المعنية لمعالجتها، و1,127,829 اتصالا خلال موسم حج 1444. ويأتي ذلك ضمن مهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية حسب الاختصاص باستخدام الأنظمة المتطورة التي يعمل عليها كادر متخصص بعدة لغات وبدقة واحترافية عالية على مدار الساعة.

وقدم المركز خلال العام مشاركات ومعارض بإجمالي 19 معرضا تعريفيا وتوعويا بالخدمات الأمنية والإنسانية التي يقدمها رقم الطوارئ الموحد (911) للمواطنين والمقيمين والزائرين كافة وبعدة لغات، استعرض فيها تجارب حية عبر الواقع الافتراضي لأحد مراكز 911 ونموذجا لكيفية استقبال البلاغات عبر الأنظمة الأمنية المتقدمة، وحصل على جائزة ملتقى أبشر التاسع في تحليل البيانات باستخدام الخرائط الحرارية.

يذكر أن مراكز العمليات الأمنية الموحدة (تعد أحد مشاريع مبادرات وزارة الداخلية وتنفذها بالتعاون مع برنامج جودة الحياة أحد برامج «رؤية السعودية 2030».

إحصائيات المركز:

30 ...........................................................مليون اتصال خلال 2023

26 .............................................مليون اتصال خدمي واستفساري

3,9 .................................... ملايين اتصال أحيلت للجهات المعنية

1,1 ........................................................... .مليون اتصال خلال الحج

19 ........................................................... معرضا تعريفيا وتوعويا

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