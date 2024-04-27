ضبط 19,050 مخالفا وإحالة 47,582 لبعثاتهم الدبلوماسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عن ضبط 19050، وإحالة 47582 لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3599 لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 12250، خلال الفترة من 18 إلى 24 ابريل 2024.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

نتائج الحملات

19050 إجمالي عدد المقبوض عليهم.

11987 مخالفا لنظام الإقامة.

4367 مخالفا لنظام أمن الحدود.

2696 مخالفا لنظام العمل.

1011 ضبطوا خلال محاولة الدخول.

36 % منهم يمنيو الجنسية.

61 % منهم إثيوبيو الجنسية.

3 % جنسيات أخرى.

24 ضبطوا خلال محاولة الخروج.

18 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل.